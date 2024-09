Rekord je oboren na ragbi stadionu Eden Park u Oklandu, gde su se hiljade muškaraca, žena i dece udružile na terenu kako bi završile tradicionalni ples koji uključuje energične pokrete, udaranje nogama i ritmično vikanje. Sudija je potvrdio da je 6.531 učesnik izveo Ka Mate haku, ples koji je proslavio ragbi tim All Blacks, koji ga izvode neposredno pre test utakmica.

Organizatori iz Oklanda su se nadali do 10.000 učesnika, ali su ipak bili zadovoljni što je novi Zeland povratio rekord, gde se haka smatra nacionalnim blagom.

- Želimo da vratimo manu [ponos] hake kući. Ne samo da želimo da to oduzmemo Francuzima, to je kao nacionalno blago koje nam je neko oteo. Za nas kao Novozelanđane to ima ogromno značenje. Neke stvari treba da budu kulturno svete - rekao je Majkl Mizrahi, direktor pokušaja u Oklandu.