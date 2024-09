- Malo sam počeo da paničim. U glavi sam mislio kako je ovo loše i da moram da pobegnem odatle. Uzeo sam pivo, bilo je do pola puno i rekao sam da ću baciti frižider kroz prozor kada sledeći put ode u kupatilo. Kada je otišao, sakrio sam frižider u dalji ugao sobe, on se vratio, počeo da spominje lanac i slične stvari - prisetio se Toni.

"Pobegao sam mu jer nisam imao majicu za koju bi me uhvatio" Tada je pitao ubicu da li može da dobije još jedno pivo.

- Počeo je da traži frižider po sobi, prošao je pored mene, a ja sam to iskoristio da krenem ka vratima. Kada sam izašao, zgrabio me je, udario nekoliko puta, ali ja sam uspeo da pobegnem jer nisam imao majicu za koju bi me uhvatio - rekao je Toni.