- Ruska strana osuđuje takve akcije , smatramo da su doveli do značajne destabilizacije situacije u regionu - rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Glavna stvar je da takvo neselektivno bombardovanje stambenih zgrada u Libanu dovodi do velikog broja ljudskih žrtava, što će neminovno dovesti do humanitarne katastrofe poput ove kojoj prisustvujemo u Gazi - dodao je on, izražavajući najdublju zabrinutost Moskve.