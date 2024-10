„Hezbolah je pretvorio libanska sela koja se nalaze pored izraelskih sela, u vojne baze“, rekao je Hagari, a preneo Tajms of Izrael.

On je dodao da se ne preporučuje kretanje vozila u pravcu sever-jug, južno od reke Litani, i da upozorenje važi do daljnjeg, prenosi Tajms of Izrael.