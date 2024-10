Šta je Iron Dome (Gvozdena kupola)?

Jezgro sistema Iron Dome sastoji se od radara za otkrivanje i praćenje ciljeva, komandnog mesta i lansera. Radar je najsavremeniji AESA tip EL/M-2084 i proizvod je kompanije ELTA Sistems. Njegov krajnji domet posmatranja je 256 nautičkih milja (474 ​​km) za ciljeve kao što su borbeni avioni. U okviru sistema Iron Dome, radar se koristi za rano otkrivanje raketa, artiljerijskih i minobacačkih granata, praćenje njihovih putanja leta i navođenje projektila do njih. On detektuje raketu prečnika 122 milimetra na udaljenosti od oko 70 kilometara.

Battle Management & Weapon Control komandno mesto nadzire tri do četiri lansera u kojima se nalaze vođeni projektili presretači Tamir. Svaki lanser može da primi do 20 projektila, što znači da svaki bojni brod ima od 60 do 80 projektila spremnih za lansiranje.