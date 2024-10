- Samo po sebi, to nije početak Trećeg svetskog rata, uključivanje SAD i Rusije bi označilo njegov početak. Svakako, jeste došlo do dodatnih komplikacija, ali imajmo u vidu da se koristi sve više ozbiljnog naoružanja, razaranja su sve veća, nekako te granice na Bliskom istoku više nisu ni bitne, sve je nekako dozvoljeno, sve je propusno. Tako da, imamo konfuznu situaciju i definitivno je to odraz sveta u kojem živimo, nema uređenog poretka, nešto će trebati da se menja, još ne postoji kredibilitet velikih sila, niti njihovo uzajamno poverenje da bi mogli da dogovaraju stvari, da koriste neke instrumente za uspostavljanje mira, to je odraz jedne međunarodne krize, ali i želje Rusije i Kine da se funkcioniše po multipolarnom principu. S druge strane, SAD ne odustaju od svoje globalne supremacije koja je definitivno izazvana svim ovim sukobima i pokazuje da je Bajdenova administracija pogoršala poziciju Amerike, vidimo da nemaju rešenja i odgovore na pojedina pitanja i to jesu predispozicije za dalju eskalaciju, ali još uvek ne možemo da kažemo da je svetski rat počeo.

- Uglavnom istraživanja govore da blagu prednost ima Kamala Haris, ali to bi trebalo uzeti sa rezervom jer prednost u SAD ne znači nužno i pobedu, a drugo je pitanje da li se to fingira, da li se to pušta da bi se demotivisali Trampovi birači. To uopšte nije tema jer do izbora ima vremena da se menjaju procenti. Dešavalo se da neki kandidat ima nekoliko miliona glasova više, a da svakako izgubi. Barem do sada ove institucije nisu davali svoja predviđanja, to bi moglo da očekujemo kroz par nedelja.