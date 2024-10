- Dakle, ista priča kao i 13. aprila. Iran troši nesrazmerno veliki novac, svoje ciljeve ne može da ostvari već 40 godina i, što je najgore, ubija one za koje tvrdi da ih brani. To je isto kao kada je Hezbolah u Majdal Šamsu ubio 13 dece na igralištu za fudbal, deca koja su bila druzi, ne Jevreji. Ovo samo pokazuje koliko je Iran u jednoj bezizlaznoj situaciji. Oni imaju pad regionalne moći od 7. oktobra. Iskoristili su rakete Šahab-1 i Fetih-3, koje jesu hipersonične brzine, ali ne spadaju u kategoriju hipersoničnog oružja - istakao je Obradović.

- Sada, šta je suština sa time? Suština je da dok se ne pogodi radar u Kataru, koji upravlja napadima na Izrael, kao i u Kuvajtu, dakle, radari koji Izraelu javljaju tačno šta se dešava, sve ovo ostaje samo besmisleno trošenje resursa. Čuli ste predsednika Bajdena, koji je rekao da napad nije dao rezultat, i da ne očekuje izraelski odgovor. Dakle, Iran koristi rakete, ali Izrael se brani, doduše uz pomoć Amerike. Ono što je opasno ovde, jeste to da je potvrđeno da su rakete obarali Jordanci, Saudijci, i da su Irak i Sirija dozvolili prelet raketa preko svoje teritorije. Oni su sada postali legitimne mete izraelskih operacija.

- Ovaj napad je bio znatno iznenadniji i znatno efikasniji, što je razlog za zabrinutost. Ako govorimo o broju raketa koje su prošle kroz izraelsku PVO, to je značajan broj, iako su one manje precizne. Iran, naravno, nije supersila u pogledu tehnologije, ali ovaj uspeh pokazuje da je ipak sposoban za ozbiljne vojne poteze. Jedna stvar koja je bitna ovde jeste to da izraelski odbrambeni sistem, kao i američki PVO, sada imaju mnogo više razloga za brigu. Posebno ako uzmemo u obzir da su neke od najmodernijih hipersoničnih raketa prošle kroz odbranu. Govorimo o sistemima RO-2, RO-3, i Davidovoj praćci, koji su kooperativno razvijeni sa Amerikancima. Dakle, radi se o napadu koji je pokazao slabosti u odbrani.