Situacija na Bliskom istoku došla je do tačke usijanja, a analitičari smatraju da su eksplozije koje odjekuju u Bejrutu uvod u osvetu Iranu, koju Tel Aviv sprema danima, a koja bi mogla da ima nesagledive posledice . U međeuvremenu stiže i sve više reakcija međunarodne zajednice koja složno osuđuje ovaj sukob. Ali, kako smatraju analitičari, njihov uticaj na zaraćene strane sveden je na minimum, a toga je sada postao svestan čak i američki predsednik Džo Bajden.

- Izrael je ušao u ovaj rat nerazumljivo, nije izvršio dobru procenu, prvvo onog 7. oktobra, kada je Netanjahu rekao da će za nekoliko dana da uništi Hamas. Sukob se sada širi na Liban sa Hezbolahom, zatim Jemen s Hutima, pa Iran. Ovo je, možda se kaže, uvertira Treći svetski rat, ali mislim da ima toliko uma i razuma da do toga neće doći jer to bi bila katastrofa. Amerika se umešala i u sukob u Ukrajini, pa nije ništa uradila. Svi mi znamo da je ona jaka i silna dršava, ali ona ne može to da izdrži. Ne može Amerika da ratuje sa svima, kao što ni Izrael ne može da ratuje sa ovim dole državama - smatra Stević.