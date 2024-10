Sla­t­ka de­vo­j­či­ca, ne­ma joj ni 12 go­di­na, ra­stu­ri me u ša­hu! Kao da je na sva­ki moj po­tez kroz nje­nu gla­vi­cu pro­le­te­lo sto­ti­nu va­ri­jan­ti mo­jih bu­du­ćih po­te­za i nje­nih od­go­vo­ra. Ozbi­ljan po­gled, po­vre­me­ni osmeh, a oči - pa­me­t­ne, du­bo­ke, si­bi­r­ske, hla­d­ne, s to­plo­tom u skri­ve­nim du­bi­na­ma. Po­sle pe­tog po­te­za shva­tih da bi ovu bla­gu du­šu te­ško po­be­di­li i isku­sni ša­ho­v­ski ša­m­pio­ni.

U cen­tru gra­da Sa­le­ha­r­da, u pe­ša­č­koj zo­ni, uli­ci ko­ja i da­nas no­si Le­nji­no­vo ime, u skro­m­nom pla­vom dvo­sprat­nom zda­nju ra­di Po­lar­na ša­ho­v­ska ško­la Ana­to­li­ja Ka­r­po­va. Na ula­zu me je do­če­ka­la di­re­k­to­r­ka. Na zi­do­vi­ma su, kao i po dru­gim ru­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, ispi­sa­na upu­t­stva za po­na­ša­nje u slu­ča­ju te­ro­ri­sti­č­kog na­pa­da - go­rak pod­se­t­nik da de­ca odra­sta­ju u te­škom vre­me­nu.

Ja­sno mi je, to ni­su de­ca, to su ma­li ge­ni­ja­l­ci. Po­ne­ko je, dok se igra­lo s vr­šnja­ci­ma, ce­lu de­č­ju so­bu ume­sto igra­č­ka­ma ispu­ni­lo tro­fe­ji­ma.

De­vo­j­či­ca Ok­sa­na Go­r­ja­č­ki­na osvo­ji­la je bro­n­za­nu me­da­lju na Sve­t­skom ša­ho­v­skom ša­m­pio­na­tu za de­vo­j­či­ce do 12 go­di­na sta­ros­ti, kao i sli­č­nog evro­p­skog i ru­skog pr­ve­n­stva. Po­be­di­la je i na zna­ča­j­nom ta­k­mi­če­nju Za­pa­d­ne Azi­je u br­zom ša­hu, kao na pr­ve­n­stvu Azi­je 2023. go­di­ne za br­zi šah za de­vo­j­či­ce do 14 go­di­na. Ista­kle su se u na­gra­da­ma i Ga­li­na Mi­he­je­va, Sa­bi­rov Ti­mur, Ma­ri­ja Ale­k­se­jen­ko.

Čak je i Ale­k­san­dra Go­r­ja­č­ki­na sad pri­mo­ra­na da igra za Mon­te Kar­lo. U jed­noj od učio­ni­ca za­te­kao sam nje­nog oca. On je u ovoj ško­li - pro­fe­sor. Šta da upi­tam skro­m­nog ti­hog čo­ve­ka? Ka­ko je od­ga­ja­ti ša­m­pio­na? Si­gu­r­no da ni­je la­ko. Za­h­te­v­no je de­te­tu, ali je mo­žda još za­h­te­v­ni­je ro­di­te­lji­ma, ko­ji mo­ra­ju da po­sve­te do­dat­nu pa­žnju, sred­stva, ceo svoj ži­vot že­lja­ma i uspe­si­ma mla­dog ge­ni­ja. Va­žno je da je že­lja za ta­k­mi­če­njem zai­sta de­č­ja, da ro­di­te­lji ne­ma­ju izbo­ra, a ne obr­nu­to.

- Mo­gu li da upo­znam va­šu će­r­ku? Bi­la bi mi ča­st. - Mo­žeš, ali ni­je tre­nu­t­no tu. - Ho­će li bi­ti usko­ro u Sa­le­ha­r­du? - Bi­će usko­ro u Vr­nja­č­koj Ba­nji - izne­na­di me njen otac! Do­šao sam u da­le­ki Si­bir, hi­lja­da­ma ki­lo­me­ta­ra da­le­ko, po­že­leo da upo­znam nji­ho­vu na­j­slav­ni­ju ša­hi­st­ki­nju, a oni mi re­ko­še da idem u Vr­nja­č­ku Ba­nju! Usko­ro se ta­mo or­ga­ni­zu­je ša­ho­v­ski Kup ša­m­pio­na i Ale­k­san­dra će svo­je ve­šti­ne s dru­gim ša­m­pio­ni­ma od­me­ra­va­ti u Sr­bi­ji!

Di­re­k­to­r­ka mi po­ka­zu­je ra­zli­či­te učio­ni­ce. Na zi­do­vi­ma su pos­te­ri s mu­drim mi­sli­ma tre­ne­ra. Na jed­nom pi­še: „Ni­je va­žno šta pos­ti­g­neš, već ka­ko si to pos­ti­gao!“, „Pro­ve­ri svoj spo­r­t­ski duh: ča­sno tre­ni­ram, uva­ža­vam pro­ti­v­ni­ka, pri­hva­tam re­zu­l­tat!“



Po hod­ni­ci­ma pro­fe­so­ri pre­no­se ogro­m­ne zi­d­ne ša­ho­v­ske ta­ble ko­je ko­ri­ste ume­sto uo­bi­ča­je­nih ško­l­skih ta­bli. Svu­da su fo­to­gra­fi­je de­se­ti­na uspe­šnih uče­ni­ka i pro­fe­so­ra s tu­r­ni­ra na ko­ji­ma pro­no­se sla­vu ško­le. Ula­zi­mo u jed­nu učio­ni­cu. - Upo­znaj ma­j­sto­ra spo­r­ta Ru­si­je, ma­j­sto­ra FI­DE Se­r­ge­ja Ale­k­san­dro­vi­ča Sa­vu­c­kog - ka­že mi di­re­k­to­r­ka. Mla­do­li­ki lik ube­dio me je da je to je­dan od uspe­šnih stu­de­na­ta, pa sam se ka­sni­je izne­na­dio ka­da mi re­ko­še da je on u ovoj ško­li već - tre­ner i pro­fe­sor!