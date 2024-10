Broj izraelskih napada na centar Bejruta tokom prethodne noći porastao je na 37, dok se eksplozije u glavnom gradu Libana čuju i ove subote. Pogođena je zgrada u kvartu Bačura u blizini libanskog parlamenta, a odjeci se čuju i u južnom predgrađu Daije za koje se smatra da je utočište Hezbolaha.

Kako se ova invazija razlikuje od prethodnih analizirali su gosti specijalnog vikend izdanja "Pulsa Srbije" koji vodi Kruna Una Mitrović, a oni su bili Andrijana Arnautović, iz SRS i Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost.

EPA/ATEF SAFADI

Arnautović se osvrnula na istoriju, ali i današnju situaciju Izraela, pa je istakla da te radnje nisu u skladu sa vekom u kojem se nalazimo.

- Situacija na Bliskom istoku zaista jeste alarmantna i čini se da se iz dana u dan otvara sve veći broj žarišta. Uvek bi se trebalo osvrtati na sam uzrok i koren problema, a to je ovog puta postojanje same države Izrael u srcu arapskog sveta. Mi smatramo da su jevreji narod koji je najviše stradao kroz vekove, ali su nekako utočište nalazili u muslimanskim zemljama. Kada pogledate i noviju istoriju, opet je njihova situacija katastrofalna, a sam početak i potreba Evrope da utiču na odnose u svetu početkom 20. veka i sama Balforova deklaracija je odredila da taj narod bude naseljen na prostoru tadašnje Palestine, iako su prevashodno naseljavali nenaseljena područja, močvarna područja, itd. Posle Drugog svetskog rata kreće masovni pokolj Palestinaca i u onoj dugogodišnjoj istoriji koji su obeleženi krvoprolićem, došli smo do momenta da Izrael i njihov premijer rade nešto što nije u skladu za ovaj vek, vi na silu ne možete odgovarati silom - započela je Arnautović, pa nastavila:

- SAD i sve evropske zemlje koje rade na štetu čovečanstva u prethodnih 40 godina, očigledno ne žele da se sedne za pregovarački sto i to je najveća pretnja, a Natanjahu se bori za svoju političku poziciju, on to radi na jedan veoma agresivan način. Međutim, kako je Dostojevski rekao da više ima Boga u životinjama i biljkama, nego u ljudima, onda je Natanjahu oličenje te izjave, i kada se nakon surovih akcija poziva na Bibliju, onda bi trebalo da se sagleda malo drugačija strana bez obzira na Boga u kojeg verujemo. Trebalo bi da se ponašamo u skladu sa dostignućima civilizacije.

Kurir televizija Stručnjaci o novonastaloj situaciji na Bliskom istoku

Miletić se osvrnuo na nastanak organizacije Hezbolah, pa je pričao i o novonastaloj situaciji na samom Bliskom istoku:

- Trebalo bi razumeti da je Hezbolah vrsta organizacije koja je nastala kao kontra izraelskoj intervenciji tokom građanskog rata u Libanu koji se dogodio između 80-tih i 90-tih godina. To je ono što je osnova njihovog postojanja, tako da Hezbolah radi na pripremanju za neki konačni obračun, a njegova snaga jača jer ima snažno uporište u libanskom stanovništvu. S' druge strane, kao učesnici građanskog rata u Siriji, oni imaju dobro borbeno iskustvo koje su ostvarili tamo. Istorija je pokazala da svaka intervencija Izraela na teritoriji Libana je dovodila do toga da je dolazilo do jačavanja tih nekih grupacija, a iskustvo građanskog rata kada je Izrael ušao na teritoriju Libana pokazalao je da je došlo do grupisanja ljudi, vojnika, a to je ono što mi danas poznajemo kao Hezbolah.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: