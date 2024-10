Nema tu ništa suštinski novog, jer se "predlog" uglavnom vrti u mestu, pošto nije jasno kako bi Moskva reagovala na to. Ukrajina bi trebalo da se odrekne teritorije koju je do sada izgubila u ratu, ali bi zauzvrat počeo proces evroatlantskih integracija. Naime, kako piše Fajnenšel Tajms, sve više zapadnih političara, uz navodno sve veću podršku ukrajinske strane, podstiče Kijev na kompromis – odricanje od već okupiranih teritorija Ukrajine u zamenu za članstvo u NATO i dobijanje bezbednosnih garancija za ostatak Ukrajine.

Po toj šemi Rusija de fakto, iako ne de jure, zadržava kontrolu nad okupiranom ukrajinskom teritorijom, ali po ubrzanom programu Ukrajina postaje članica NATO sa svim prerogativima koji iz toga proizilaze , uključujući i aktiviranje Člana 5 za ostatak Ukrajine ako bude izložena napadu Rusije. Kako je to nazvao sada već bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, u pitanju je "zapadnonemačka varijabla".

Naime, Zapadna Nemačka je za vreme Hladnog rata bila članica NATO, dok Istočna Nemačka nije (tada je bila deo Varšavskog pakta) i nije bila pokrivena bezbednosnim garancijama alijanse datim SR Nemačkoj . A ukrajinski portal strana.ua navodi da "zapadni mediji pišu da su i ukrajinske vlasti spremne da razmotre takav scenario i to je sada praktično glavni koncept Ukrajine i Zapada za okončanje rata ".

Dakle, ovaj predlog je samo "predlog za razmišljanje". Drugo, Zelenski takođe kaže da je predlog za Ukrajinu neprihvatljiv . U Kijevu, navodi strana.ua, to i dalje demantuju na zvaničnom nivou. Zelenski i dalje insistira na tome da se rat mora završiti izbijanjem na granice iz 1991. godine, kada se raspao SSSR i kada je Ukrajina stekla nezavisnost . Osim toga, veliki broj članica NATO-a nije sklon da prihvati Ukrajinu u alijansu dok traje rat ili postoji opasnost od nastavka rata. Ali čak i ako pretpostavimo da Rusija iznenada pristane da prekine rat bez dogovora sa Ukrajinom o njenom neutralnom statusu i prihvati "korejski scenario" – sa neograničenim primirjem duž linije fronta – čak i u tom slučaju, navodi strana.ua, nema garancija da će NATO pristati da primi Ukrajinu, pogotovo što njena granica sa Rusijom neće biti pravno određena zajedničkim dogovorom dve zemlje i de fakto će biti samo zamrznuta linija fronta.

Ukrajinski portal zato navodi da je očigledno da nema naznaka da će se neko od lidera vodećih zapadnih zemalja usuditi da to kaže čak i ako se u Ukrajini zaključi primirje. Kako god bilo, Zapad razmatra sve moguće varijante kako da okonča rat, ali sve su to predlozi za koje Kijev za sada nema razumevanja jer ih smatraju gubitkom , a u Moskvi ih nisu ni razmatrali.

Možda bi ih i uzeli u obzir, ali to za sada niko u Moskvi ne sme da kaže naglas. Tako nešto može da odluči samo Vladimir Putin, ali s obzirom na to da je prilično nepredvidiv i sklon da krši obećanja i ne govori istinu, ne zna se koliko je sve to realno i prihvatljivo. U ovom trenutku teško je poverovati da bi takav plan bio uspešan u Kijevu i Moskvi, tim pre što i jedni i drugi i dalje veruju da su bolji od svojih protivnika na bojnom polju.