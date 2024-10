Ovaj snimak je, prema pisanju britanskih medija, do sada najverodostojniji, a majka dece Ketrin Filips kaže da joj je laknulo što su joj deca živa.

U junu ove godine ponuđena je nagrada od 80.000 dolara za informacije koje bi pomogle u lociranju troje dece, međutim nije došlo do pomaka i pored 40 dojava.

- To je zanemarivanje dece, to je napuštanje dece, to je zlostavljanje dece. Moje bebe zaslužuju bolje - rekla je Ketrin.