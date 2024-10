To se pita Dojče vele koji navodi da je strah da bi rat na Bliskom istoku mogao da se proširi postao još veći nakon najnovijeg iranskog napada na Izrael. To je eskalacija na koju su brojne zemlje već mesecima upozoravale.

Iran je jedna od regionalnih sila na Bliskom istoku. Regionalna sila je i Turska. Rukovodstvo u Ankari je na strani palestinskog naroda još od 7. oktobra 2023, kada je Izrael, reagujući na napad terorističke organizacije Hamas, napao Pojas Gaze. Predsednik Redžep Tajip Erdogan više puta je optužio Izrael za „genocid“. Za njega Hamas nije teroristička organizacija, to on stalno naglašava, i često govori o svojoj „palestinskoj braći“.

Erdogan pokušava da svojim izjavama konsoliduje svoju bazu i pokaže da je solidaran s Palestincima, kaže Nasi. Turska ima drugu najveću vojsku u NATO. I ne samo to – ona je ujedno i prisni saveznik Sjedinjenih Država, isto kao i Izrael.

Po Turanu je verovatnoća da Turska ikad postane jedna od zaraćenih strana jednaka nuli. „Turska neće aktivno učestvovati u konfliktu, jer Ankara ne želi da bude deo rata“, tvrdi on. Moguću odmazdu Izraela prema Iranu turska vlada neće, istina, da odobri, jer Turska sa Iranom neguje „distancirano prijateljstvo“. Ankara možda može Teheranu da ponudi moralnu podršku, ali ništa više od toga, smatra profesor Turan.

„Zbog pro-palestinskog i anto-izraelskog držanja turske vlade, stekao se utisak da ona podržava Iran i njegove milicije. To je zabluda“, kaže Selin Nasi. Turska se trenutno koncentriše na stabilizaciju sopstvene ekonomije, a regionalni konflikt samo bi doneo dodatnu nestabilnost. Zato se ne može očekivati da Turska interveniše u Gazi ili u Libanu. „Turska neće hteti da se vojno sukobi sa Izraelom“, prognozira Nasi.

Turska, Iran i Saudijska Arabija „i danas su suparnici, kao što su bili i u prošlosti“, kaže bivši diplomat Mithat Rende. On je bivši turski ambasador u Kataru i poznaje geopolitičku dinamiku tog regiona. Turska svoje odnose sa Iranom neguje „brižno i s poštovanjem“, iako Teheran i Ankara često imaju različita gledišta u vezi s raznim regionalnim konfliktima.