- Svi su jako svesni upotrebe i namere nuklearnog naoružanja, tako da ne verujem da će do toga doći, mislim da se Izrael suzdržava, bez obzira na retoriku, odnosno da mu je povučena ručna kočnica od strane Amerike. Što se tiče naftnih polja i nuklearnih postrojenja koje Iran defakto ima i koje razrađuje, a u kojoj meri su stigli to se ne zna, s' tim što Izrael krije svoje mogućnosti, a znamo da kada je Amerika tu da je to već više nego izvesno da je poseduje i da je ima. Što se tiče Rusije i Amerike to stoji, doduše, Rusija je nešto jača, tu je igra brojki. Doduše, zvanične informacije daju prednost Americi, ali nemojte da zaboravite da postoje i rezerve, to je svakako ogromna količina nuklearnog naoružanja. Interesantno je to što je Putin promenio nacionalnu strategiju, dodao je detalj koji se ne uočava odmah, a značajan je, a to je da se daje mogućnost upotrebe nuklearnog naoružanja čak i onim silama koje pomažu rat u Ukrajini, što je onako u zagradi jedna velika opomena Zapadnom svetu da ne pomaže u razvitku novog NATO programa.