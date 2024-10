Milton je ponovo ojačao do kategorije 5 i mogao bi da bude najjača oluja koja je ikada pogodila Floridu .

Iako se predviđa da će oslabiti pre nego što dođe do kopna, on će rasti u širinu, što znači da će se katastrofalni uticaj osetiti na širem području. Očekuje se da će do obale Floride stići kasnije danas.