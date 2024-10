''To ne treba da čudi. Kina jeste drevna civilizacija, država višemilenijumskog trajanja. To je jedna istorijska pojava koja posle toliko milenijuma trajanja doživljava još jedan svoj vrhunac, na zadovoljstvo svih nas prijatelja Narodne Republike Kine i kineskog naroda. I u ovo naše doba ne samo što doživljava i politički i privredni, kulturni i svaki drugi društveni vrhunac, već suštinski doprinosi miru, stabilnosti i prosperitetu čitave naše zajednice, globalne zajednice. To je izuzetno važno i čini mi se da mi neće biti zamereno što ću kazati u ime svoje zemlje, da naša zemlja visoko ceni i konstruktivnu i veoma produktivnu ulogu Narodne Republike Kine i njenog rukovodstva, posebno predsednika Narodne Republike Kine, gospodina Si Đinpinga. Ono što i predsednik Narodne Republike Kine, rukovodstvo Narodne Republike Kine i čitav kineski narod demonstriraju, po ko zna koji put u svojoj višemilenijumskoj istoriji, to je mudrost i odgovornost. To je ono što je mislim važno i što mi ovde, kao građani Srbije tako i kao država, i te kako prepoznajemo i cenimo. Zato je Kina bila, jeste i biće jedan od garanta stabilnosti, prosperiteta čitavog sveta, sa stabilnom i prosperitetnom Kinom mi možemo sa optimizmom da gledamo u budućnost čitavog sveta'', naglasio je Ristić.