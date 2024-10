Dve godine recesije zaredom dogodile su se samo jednom u posleratnoj istoriji, i to 2002. i 2003. godine.

Preuzimanje nemačkih kompanija, čak i onih u kojima nemački poreski obveznici još imaju udela? Za mnoge posmatrače to je prirodan proces.

Štefan Kots, direktor Instituta za svetsku ekonomiju u Kilu, formuliše to kratko: „Kompanije nemaju pasoš.“ On smatra da je „za blagostanje neke zemlje važniji kvalitet poslovnog okruženja, a ne nacionalnost vlasnika preduzeća“. Kots takođe primećuje da „trend opadanja direktnih investicija u Nemačku dodatno ukazuje na slabosti poslovnog okruženja“. Jaki privredni centri privlače strani kapital, kaže on, „dok investitori zaobilaze slabije.“