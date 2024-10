Za nuklearnu bombu je potreban uranijum obogaćen do 90 odsto. Iran sada obogaćuje uranijum do 60 odsto čistoće fisijskog materijala na dve lokacije, a teoretski ima dovoljno materijala obogaćenog do tog nivoa, koji bi, ukoliko bi se dodatno obogatio do 90 odsto, bio dovoljan za skoro četiri bombe, prema procenama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), UN-ove agencije za nuklearni nadzor.