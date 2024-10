„Savezna vlada... nije uradila ono što bi trebalo da uradi, posebno u odnosu na Severnu Karolinu“, rekao je on u četvrtak.

Političari obe strane su duboko svesni kako je rejting republikanskog predsednika Džordža V. Buša pao nakon što je uragan Katrina razorio Nju Orleans 2005. godine i nikada se nisu oporavili od odgovora koji su mnogi u to vreme smatrali neadekvatnim.

"Po nama ti smrtni slučajevi izazvani su tornadima koji su pogodili Floridu, već opustošenu pre 15 dana uraganom Helena", rekao je on.

Uragan je oslabio pre nego što je stigao do kopna i plimni talas nije bio toliko jako kao onaj za vreme urgana Helena koji je pogodio više država na jugoistoku SAD krajem septembra.

Milton je stigao do zapadne obale Floride sinoć kao uragan kategorije tri, na skali do pet i zadržao je snažne vetrove dok je prolazio kopnom, pre nego što je u četvrtak ujutro stigao do Altantika.