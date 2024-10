Miting koji je vodio na Univerzitetu u Pitsburgu, održan dok je Haris provela dan u kampanji u Nevadi i Arizoni. To je prvi od nekoliko nastupa koje planira da održi narednih nedelja u državama "bojnog polja" ili tzv. "kolebljivih država" (swing states) koje će verovatno odlučiti o izborima.

- Žao mi je, gospodo. Primetio sam ovo posebno kod nekih muškaraca koji izgleda misle da je Trampovo ponašanje, maltretiranje i ponižavanje ljudi znak snage. Ovde sam da vam kažem da to nije prava snaga - rekao je on.

- Prava snaga je u pomaganju ljudima kojima je to potrebno i u zalaganju za one koji ne mogu uvek da se izbore za sebe. To je ono što treba da želimo za naše ćerke i za svoje sinove.