- Mi u Evropi nismo navikli na uragane, ali u Floridi je to sasvim uobičajena vest. Tamo se mešaju tople i hladne vazdušne struje, takva su morska strujanja, to je mehanizam koji već decenijama kreira te uragane i vetrove ogromne snage. Međutim, ovaj sada je iznenadio mnoge, a najpre po intezitetu i snazi koju je pokazao. Svi snimci koji su dostupni su zaista fascinantni, oni efekti, kuće i automobili lete po nebu. Iznenađenje je brzina kojom se ta jaka vazdušna struja formira i meteorolozi su na muci, jer smo videli pojavu tih superćelijskih oluja, koje su zaista nešto novo, a njihova karakteristika jeste da naglo nastaju i da imaju izuzetnu snagu i to meteorolozima pravi problem jer ih je teško predvideti.

- Amerika je upravo zbog podneblja u kojem se uragani javljaju formirala jedinice u ratnom vazduhoplovstvu sa pilotima i avionima koji imaju toliko smelosti i ludosti u glavi da ulaze avionima u srce toga. To su uglavnom prepravljeni, odnosno pojačana verzija čuvenog aviona "Hercules 130" u kojem je, pored pilota, osam do deset naučnika, sa gomilom uređaja i instrumenata. Pre neki dan je prikazano kada su ulazili i išli do "srca" uragana, kako se sve to treslo, kako je padalo. Ja tim ljudima odajem neizmernu čast zbog hrabrosti. Najveći rizik je upravo kada krenete da ulazite u tu oblačnost pre nego što uđete u srce uragana gde je sve mirno i tiho. Taj put može da traje dosta vremena, to može da bude površina od 200-300 milja, to je prilično dug period letenja u takvim uslovima. Oni tada izbacuju kapsule iz aviona sa padobranom, a za to vreme naučnici prate šta snima ta kapsula. Ona inače beleži temperature, vlažnost vazduha, pritiske, jačine vetrova na određenim visinama. Takođe je opasna i količina munja, taj statički elektricitet koji nekim avionima može da napravi svašta, to je ono što je i vizuelnu neprijatno, treba biti hrabar da to radiš i dovoljno lud da pristaneš na takav podvig.