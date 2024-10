Branković je za jutarnji program Kurir televizije pričala o tome da se šest miliona ljudi iselilo i kakve je to posledice imalo što se tiče tehničkog dela evakuacije:

- U sredu navečer u 20:30 časova bio je glavni udar uragana na teritoriji između Tampe i Fort Majersa. Tako da su poprilično potopljeni delovi gradova Tampe, Sempitesburga, Klirvutera, Fort Majera i Sarasote. Oko 160 tornada je bilo alarmirano, od kojih se 16 spustilo u protekla dva dana, tako da su pojedini napravili veliku štetu na krovovima kuća. Eto imaju četiri žrtve, mada se to stanje menja. Šest miliona ljudi se iselilo iz gradova i imali su otprilike nekoliko dana, jer se katastrofe unapred najave kako bi ljudi bili spremni da se isele kako bi se smanjio broj žrtava. Ukoliko neko ostane, to radi na vlastitu odgovornost. Sada je oko 3,3 miliona ljudi bez struje, mada ekipe rade na terenu i prvo izlaze za pomoć u bolnicama. Situacija jeste hitna, zato što količine vode budu kontaminirane, jer dolaze u dodir sa podzemnim vodama, znači sa otpadnim vodama, i ako ljudi ostanu u svojim kućama, ako se ne isele, lako dođe do smrtnih situacija - započela je Branković, pa nastavila: