Rusija je premestila tri lovca MiG-31K u Belorusiju u oktobru 2022. pre nego što ih je povukla u aprilu 2023. Oni u to vreme nisu bili angažovani u operacijama, a spekulisalo se da je to učinjeno da bi ih zaštitila u vreme kada je ukrajinska PVO postigla uspeh protiv ruskih vazduhoplovnih snaga.

Prema Bogdanu Dolinceu, komentatoru avijacije i šefu ukrajinskog Instituta za menadžment i strategije, Rusija je u to vreme imala manje od desetak ispravnih MiG-31K. U najboljem slučaju (ili najgorem za Moskvu) to je moglo da izbaci polovinu raspoloživih aviona van pogona. To bi dalo verodostojnost sugestiji da su MiG-ovi premešteni radi zaštite.