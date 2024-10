U Americi je uhapšen 27-ogodišnji Avganistanac Nasir Ahmad Tavhedi pod sumnjom da je planirao teroristički napad u ime Islamske države na dan predsedničkih izbora 5. novembra , saopštilo je američko Ministarstvo pravde. On je bio korisnik posebnog programa imigrantskih viza, koje dobija do 50 osoba godišnje, a dostupne su osobama koje su radile sa američkim oružanim snagama ili pod vođstvom šefa misije kao prevodioci ili tumači u Iraku ili Avganistanu.

Prema sudskim dokumentima, američka federalna policija primetila je, nakon što je pristupila Gugl nalogu Nasira Ahmada Tavhedija , da on redovno prati propagandu IS.

- Naravno da nosi veliki rizik jer mnogo toga što će se u svetu dešavati posle američkih izbora, ako se uspešno završe, jer postoje neke prognoze da ko god da izgubi naredne izbore, neće to priznati i onda nastupaju problemi. Naročito sada jer od ovih izbora zavisi kako će se SAD postaviti prema aktuelnom ratu Izraela i njegovog okruženja, ali i dešavanja u Ukrajini. Jasno je da glavni tamošnji mediji navijaju za Kamalu Haris, kroz nekakve ankete za koje čisto sumnjam da su realno jer ti isti autori prognozirali gubitak Trampa od Hilari Klinton. To je već viđeno znate, kada se prvi put nešto desi onda možete i da poverujete, a kada isti film gledamo treći put, onda je dosta toga jasno. Sada je afera sa Avganistancem smišljena da se malo pojača ta retorika i da se još više javno mnjenje prilagodi na novu situaciju, a možda i nov atentata na Trampa, to možemo da očekujemo. Po meni, one realne ankete, procene realnih analitičara govore da će on biti novi predsednik SAD, a jasno je da ne mogu drugačije da ga zaustave nego da pokušaju na fizički način.