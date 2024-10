S obzirom na to da je zbog sankcija zabranjen uvoz sredstava koja mogu da se koriste i u vojne svrhe, Rusija pokušava što je više moguće da stvari proizvodi sama.

Prema ruskim carinskim dokumentima, do kojih su došli novinari SWR-a, do kraja decembra 2023. u Rusiju je isporučeno više od 300 mašina nemačkih proizvođača. Kod većine se radi o velikim industrijskim mašinama ili tzv. CNC-mašinama. Te mašine kojima upravljaju računari mogu potpuno automatski recimo da režu čelik, savijaju limove ili vare metalne delove. Proizvodnja delova automobila, aviona ili municije gotovo je nezamisliva bez takvih mašina.

„CNC-mašinama kojima upravlja računar može mnogo brže i preciznije da se proizvodi, a to je naročito važno u industriji oružja. Tako može da se proizvodi još ubojitije oružje. A Nemačka je vodeća u svetu kada je reč o proizvodnji takvih mašina, s udelom u Rusiji od oko 30 odsto.“

Nemačke mašine koriste brojni kooperanti u ruskoj proizvodnji oružja, što je SWR uspeo da dokaže na osnovu fotografskih i video-snimaka. Ruska preduzeća „Parsek“, „Kamaz“, NIR“ ili „Industrial Solutions“ isporučuju ruskoj vojsci motore i delove za avione i rakete. U svim tim preduzećima koriste nemačke mašine. Prema ruskim carinskim podacima, mašine su isporučivane sve do kraja 2023.

Stručnjak za sankcije Benjamin Hilgenštok sa Kijevske škole ekonomije zahteva bolju kontrolu trgovine tim mašinama: „Zaobilaženje sankcija izuzetno je unosan posao. Najčešće će se naći neko u nekoj trećoj zemlji ko će oko toga da se potrudi i ko će za to da bude veoma dobro nagrađen.“ Pritom, kako tvrdi Hilgenštok, zaobilaženje sankcija može dramatično da se smanji: „Na kraju moramo da dođemo do toga da vlasti jasno stave do znanja da kontrola izvoza mora da se sprovodi i da je verodostojnost režima sankcija presudno da u tome učestvuje i privatno preduzetništvo.“