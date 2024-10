Oti­ći na kra­j­nji se­ver Ru­si­je, re­ci­mo na Ja­mal, ko­ji na­zi­va­ju „kraj ze­mlje“, san je sva­kog sve­t­skog pu­t­ni­ka. Upu­tio sam se, na po­ziv gu­ve­r­ne­ra, da odr­žim ne­ko­li­ko pre­da­va­nja i sa­ku­pim ma­te­ri­jal o ovom da­le­kom ne­po­zna­tom pre­de­lu ka­ko bih ga pri­bli­žio mom na­ro­du. Ov­de su na­j­ve­će re­ze­r­ve hi­dro­ka­r­bo­n­skih go­ri­va na sve­tu, ali i sto­ti­ne hi­lja­da ir­va­sa, po­lar­na sve­tlos­ti i be­skra­j­na tu­n­dra. To sam sve znao ka­da sam kre­nuo na put, ali ni­sam znao da ću sre­sti ne­ke od na­j­gos­to­lju­bi­vi­jih ko­ji ži­ve u na­j­su­ro­vi­jim uslo­vi­ma lju­di na pla­ne­ti.

Do­če­ka­li su me đa­ci Klu­ba mla­dih di­plo­ma­ta, ko­ji u pre­sto­ni­ci Ja­ma­la Sa­le­ha­r­du, ured­nom gra­di­ću sa še­zde­se­tak hi­lja­da sta­nov­ni­ka, vo­di spo­sob­na Ev­ge­ni­ja Ti­to­v­ska­ja. De­ca uzra­sta 13-17 go­di­na u sklo­pu do­dat­ne na­sta­ve uče o ku­l­tu­ri, isto­ri­ji, me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma. To su na­j­bo­lja de­ca na­j­bo­ljih ško­la, to su pa­me­t­ne mla­de gla­ve ko­je odra­sta­ju u da­le­kom pre­de­lu, van vre­ve Mo­skve i Pe­te­r­bu­r­ga, ali po vi­spre­nos­ti i in­te­le­k­tu ne zaos­ta­ju za svo­jim vr­šnja­ci­ma na­j­ve­ćih gra­do­va, šta­vi­še, čak ih na­di­la­ze. Od vr­šnja­ka iz ve­li­kih me­tro­po­la ra­zli­ku­je ih skro­m­nost i to­pli­je gos­to­pri­m­stvo. Ka­kva je ča­st bi­la go­vo­ri­ti u am­fi­tea­tru Na­rod­nog mu­ze­ja pu­nom pa­me­t­nih mla­dih gla­va! Pri­čao sam im o pu­to­va­nji­ma, džu­n­gla­ma i vu­l­ka­ni­ma, o Sr­bi­ji i pro­fe­si­ji pu­to­pi­sca. Na kra­ju su po­sle aplau­za svi za­jed­no uzvi­k­nu­li na sr­p­skom: „Hva­la pu­no“, i na da­le­kom Ja­ma­lu uči­ni­li da se ose­ćam kao kod ku­će.