Optuženi, koji kaže da je homoseksualac, juče je na sudu tvrdio da je samo želeo da ima seks sa muškarcem i da nije znao za prisustvo Žizel Pelikot sve dok nije stigao u kuću — ali šokantni snimak navodno prikazuje Didijea S kako se pridržava Pelikotovih uputstava, bez obzira na to, oralno zadovoljava Dominika i izlazi iz sobe nakon toga.

U jednom trenutku, Pelikot mu je rekao da mu je naredio da ćuti, gurajući mu prst do usta. Video je snimljen kamerom koja je bila postavljena na polici, sa jezivim scenama među zalihama od 20.000 slika koje je Pelikot čuvao i koje je policija otkrila 2020. godine.

- Kakvo kopile! Nisam mislio da je to zamka. Ne znam zašto sam se upetljao u ovo, ne znam zašto nisam otišao - rekao je Didijer S tokom ispitivanja nakon što su pokazane njegove slike u Pelikotovoj bračnoj postelji.

- Da, između Dominika Pelikota i mene. Na kraju, ni sam ne znam zašto me je pozvao, jer nisam mogao ništa da uradim - dodao je on.

- Rekao je da mu je to potrebno da bi je uzbudio. On je veoma ubedljiv - rekao je on.