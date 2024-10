Žena, starosti oko 20 godina, stradala je nakon što je pala u more na kruzeru kod obale Kanalskih ostrva, dok je kruzer plovio u Englesku iz Portugala.

Kako se navodi, do tragedije je došlo na brodu "MSC Virtuosa" u subotu oko 2 sata ujutro, dok su putnici evakuisano, bez da i znaju šta se događa — kako su naveli, alarm je aktivirao u isto vreme kada je i došlo do nesreće, u mrklom mraku, dok je viša posada broda objavila preko interfona da je jedna osoba pala sa u more na levoj strani.