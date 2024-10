"Gospodine generalni sekretare, sklonite na sigurno snage UNIFIL-a. To treba učiniti što pre, odmah", rekao je Netanjahu u izjavi snimljenoj na početku sastanka izraelske vlade.

To je prvi put da se izraelski premijer javno izjašnjava o izveštajima da je najmanje pet pripadnika "plavih šlemova" ranjeno prethodnih dana, tokom borbi između izraelskih snaga i proiranskog pokreta Hezbolah, na jugu Libana.

"Nailazili smo na ponovljenja odbijanja, sve u cilju pružanja živog štita teroristima Hezbolaha. Vaše odbijanje da evakuišete vojnike UNIFIL od njih pravi taoce Hezbolaha. To stavlja u opasnost i njih kao i živote naših vojnika. Žalimo što su vojnici UNIFIL ranjeni i činimo sve što je u našoj moći da izbegnemo da se to ponovi. Ali najednostavniji i najočigledniji način da se to postigne je jednostavno da ih izmestite iz zone opasnosti", rekao je Netanjahu.