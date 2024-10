Tu je bio i Kamil Šamun Mlađi, unuk nekadašnjeg predsednika Libana i jednog od glavnih vođa hrišćanskih snaga u građanskom ratu koji je trajao od 1975. do 1990.

On je na čelu hrišćanske stranke Libanske snage koja je sa 19 poslanika najbrojnija u nacionalnom parlamentu, ali nije deo vlade u Bejrutu koja je naklonjena Hezbolahu.

Od svih komandanata suprotstavljenih strana u građanskom ratu on je jedini završio u zatvoru zbog ubistva i osuđen je na 11 godina u izolaciji, ali je optužba ukinuta zajedno da padom sirijske okupacione vlasti koja ga je i osudila.

- Oslobodite se Hezbolalaha. Danas je on slab. Vi ste na raskrsnici, izbor je samo vaš. Možete da povratite kontrolu nad svojom zemljom i vratite je na put mira i prosperiteta - kazao je tada Netanjahu.

- Ali, moramo da pomognemo svim Libancima da izađu iz ove krize, na realističan način. To činimo zbog zemlje, a ne iz interesa. Moj muž čak nije ni kandidat za predsednika - rekla je ona.

A taj put je, po učesnicima skupa održanog u bunkeru, poštovanje rezolucija Saveta bezbednosti UN, od one 1559. koja je predviđala razoružanje svih paravojnih formacija u Libanu do one 1701 po kojoj je Hezbolah trebalo da se povuče dalje od granice s Izraelom i ode severno od reke Litani.