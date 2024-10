Film , u kojem se pojavljuju Sebastijan Sten kao Tramp i Džeremi Strong kao republikanski operativac Roj Kon, poseduje scenu koja je sporna, a u njoj Donald Tramp baca Ivanu, svoju prvu ženu, na pod i seksualno je napada dok ona viče da on prestane.

Iako je scena već izazvala kontroverze, Tramp je danas prekinuo ćutanje zbog filma , koji je u petak prikazan u SAD, tvrdeći da su on i njegova bivša supruga, koja je preminula 2022. godine, imali "odličan odnos do dana kada je umrla."

Na svojoj mreži "Truth Social" on je napisao: "Lažni i nižerazredni film je napisan o meni, pod nazivom Šegrt (da li uopšte imaju pravo da koriste to ime bez odobrenja?), nadam se da će "eksplodirati".

- To je jeftin, klevetnički i politički odvratan posao, izveden neposredno pred predsedničke izbore 2024. godine, kako bi pokušali da povrede najveći politički pokret u istoriji naše zemlje: "Učinite Ameriku Ponovo Velikom!“

- Moja bivša supruga Ivana bila je ljubazna i divna osoba i sa njom sam bio u odličnom odnosu sve do dana kada je umrla. Pisac ove gomile smeća, Gejb Šerman, obični i netalentovani haker, koji je dugo bio široko diskreditovan, znao je to, ali je odlučio da to ignoriše - napisao je Tramp.