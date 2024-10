- Mislim da su veći problem ljudi iznutra, imamo neke veoma loše ljude, bolesne ljude, radikalne levičare. I to bi trebalo lako da se reši, ako je potrebno, Nacionalna garda, ili ako je zaista potrebno, vojska. Mislim da je veći problem neprijatelj iznutra. To nisu čak ni ljudi koji su ušli, to su ljudi koji uništavaju našu zemlju - rekao je on.