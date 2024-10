Thaad se sastoji od šest lansera postavljenih na kamione, a na svakom se nalazi osam presretača. Ovaj američki sistem rakete presreće u višim slojevima atmosfere, a to mu daje prednost u odbrani protiv izrazito brzih projektila. On može da presretne balističke projektile na udaljenostima od 150 do 200 kilometara.