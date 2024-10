Pravoslavni sveštenik Poimen optužen je da je prevarant koji je od vernika u Grčkoj uzimao novac za egzorcizam, za koji je cena išla i do 800 evra.

- Sve poričem, nikada nikome nisam uzeo pare. Sve su to klevete. Ako neko svojom voljom želi da pomogne maloj crkvi, ja ne mogu ništa. Ova mala crkva je deo manastira Panagije, u Eviji, sve su laži - izjavio je sveštenik.

- Sotona mi je pretio, rekao je: Prestaćeš da vrših egzorcizme jer će te oskrnavati i ponovo ćeš početi, kao što si to činio u prošlosti. Sve se to dešava zato što sam egzorcista, oni odu, demoni daju savete, ali — hvala na svim klevetama, na tome što blate moje ime. Bog ih blagoslovio, želim im sve najbolje. Big svakoga vidi i sve zna. Želim vam sve najbolje, veoma sam srećan do ravnice nebesa i služenje svim svecima - dodao je sveštenik.