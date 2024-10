Drugim rečima, kako se navodi, kada američki mediji objave informacije nalik ovoj to znači da neko iz bliskog kruga premijera Nejtanijahua želi da plasira informaciju kako bi se videla međunarodna reakcija i tržište ili kako bi se poslala (ne)diplomatska poruka režimu u Teheranu i Beloj Kući.

Međutim kako se spekliše u tekstu, ovime se neće rešiti problem jer je Teheran "već jasno i glasno dao do zannja da planira odgovor na najavljeni izraelski napad" što bi značilo da se ne ostavlja prostora za "kozmetičke osvete" koje su "uspešno sprečavale" eskalaciju sukoba na ostatak regiona.