Pod naslovom "Pragmatizam između razočaranja i prihvatanja različitosti", u Šelovoj omladinskoj studiji za 2024. godinu anketirano je 2.509 adolescenata uzrasta od 12 do 25 godina. Teme su bile politika, društvo i životna sredina.

Najverovatnije objašnjenje za to, prema Albertovom mišljenju, jeste to što je današnja mlađa generacija iskusila ogromnu krizu pandemije korona-virusa, ali i to kako je demokratsko društvo uspelo da se izbori s njom.