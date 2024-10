- To je još jedna aktivnost psihološkog karaktera jer nije tajna da Severna Koreja pomaže Rusiji, ne samo ona, već i mnoge zemlje koje se protive SAD i Zapadnoj Evropi. U Americi je bila uzbuna pre nepunih godinu dana kada su avioni preletali preko Sibira, kao i dronovi iz Irana, tako da svet ulazi u jednu dublju krizu. Moramo da podsetimo da fašizam ipak nije pobeđen, vidimo da je vlada Kanade sprečila da se daju imena 900 banderovac, koji imaju utočište u Kanadi. Jedan njihov veteran, ima 99 godina, došao je u parlament i dobio je najveće ovacije u istoriji parlamenta Kanade. Takođe, dolazi do sukoba zapada i istoka, prve interesuje profit, u prvom planu su ekonomski ciljevi, a tek onda strategijski, moćnici žele da se duže ratuje, da se troši oružje, te da se zarađuje, a da ne dođe do svetskog rata, kao i to da gine više ljudi, da bude manje stanovnika.