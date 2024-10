Strahovali su da su Filips i deca mrtvi sve do 3. oktobra, kada su ih tri mlada lovca na svinje snimila kako prelaze privatno vlasništvo blizu mesta gde su nestali, maskirno obučeni, noseći velike rančeve.

- Proteklih nekoliko nedelja padala je velika kiša i preživeli su dve zime — nije važno koliko ste dobri u snalaženju u divljini, ne možete da pobegnete od hladnoće i vlage kao što se čini da on radi sa troje male dece - rekao je jedan čovek.

- Nadam se da neće doći do konačne konfrontacije, znate, poput pucnjave ili tako nešto. Ta jadna deca. Biće traumatizovani - rekao je jedan od meštana.

Pored kidnapovanja sopstvene dece, Filips je tražen zbog ispitivanja zbog navodne oružane pljačke banke u Te Kuitiju kod Marokope u septembru 2023. godine. Nadzorni snimci sa navodne oružane pljačke pokazuju čoveka na motociklu sa manjim saučesnikom kako sedi na leđima. Obojica su bili obučeni od glave do pete u crnu odeću. Policija je saopštila da je druga osumnjičena za pljačku žena.

- Amber je astmatičar kao i ja, i potrebna joj je medicinska nega koja se ne može pružiti u divljini. To je zanemarivanje dece, to je napuštanje dece, to je zlostavljanje dece. Moje bebe zaslužuju bolje - rekla je Ketrin.