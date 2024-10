Rus koji je spašen nakon što je 67 dana plutao u malom čamcu na naduvavanje u Ohotskom moru, opisao je kako je to bilo iz njegove perspektive.

46-godišnji Mihail Pičugin je sa 49-godišnjim bratom i 15-godišnjim nećakom krenuo u posmatranje kitova, ali se 9. avgusta, kada su se vraćali, pokvario motor čamca. Prvi pokušaji hitnih službi da lociraju trojku bili su neuspešni. Pičuginov brat i nećak su kasnije umrli, a on je njihova tela vezao za čamac da ih more ne odnese.

Telefon je bio beskoristan jer to područje nije bilo pokriveno mrežom. Pičugin je naveo da su on i njegovi saputnici pokušali da privuku pažnju spasilaca ispalivši nekoliko signalnih raketa koje su imali. „Proleteo je helikopter, pa posle tri dana još jedan, ali su bili beskorisni“, priseća se on.