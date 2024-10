Parlamentarni izbori se tu održavaju 27. oktobra i to će biti sedmo glasanje u četiri godine koji sledi nakon što su propali svi dosadašnji pokušaji za formiranje vlade u Sofiji. To je dovelo do zamora glasača i sve manjih izlazaka na birališta, kao i optužbi poput one koju je prošle nedelje izrekao predsednik Rumen Radev da neke stranke kupuju glasove, a neki izveštaji povezuju korupciju u zemlji sa ruskim elementima. Iako se ne očekuje da će izbori promeniti bugarsku podršku Ukrajinu, širenje proruskog uticaja bi moglo da podrije pomoć Kijevu.