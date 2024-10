Ljudi su izbacili iz ravnoteže globalni ciklus kretanja vode kroz prirodu „prvi put u istoriji čovečanstva“. Ovim se pojačava globalna kriza kada je reč o vodi, koja može da dovede do haosa u ekonomiji, proizvodnji hrane i životima, tvrdi se u novom izveštaju Globalne komisije za ekonomiju vode.

Decenije destruktivnog korišćenja zemljišta i loše upravljanje vodama sudarili su se sa klimatskom krizom za koju je kriv čovek. To je dovelo do pritiska bez presedana na globalni ciklus kretanja vode kroz prirodu, piše CNN.

Poremećaji u tom ciklusu već dovode do problema, a ogroman broj ljudi suočava se sa nestašicom vode. To dovodi do problema sa usevima, a gradovi tonu kako nestaju podzemne vode ispod njih.