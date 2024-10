- Politička situacija je uzvarela, društvo je izrazito polarizovano i ta dva pola nisu uslovljena samo uticajem velikih sila, odnosno SAD i Rusije. Situacija je i kulturološki uslovljena, jedan deo moldavskog stanovništva je prorumunski orijentisano i smatraju da su rumunske nacije, i oni važe za liberalnije društvo, a oni maltene glasaju sa zapad. Drugi pol čini interesantna koalicija koju predvode bivši predsednik i bivši premijer i to je blok komunista i socijalista, ali ja bih njih nazvao slovesnko-pravoslavno-komunistički blok. To je onaj deo stanovništva koji ne pripada rumunizaciju, pogotovo što je Moldavija starija od Rumunije pet vekova. Postoji i treća manja grupacija koja je proruski orijentisana.

- Ovi izbori su važni za Moldaviju i Gruziju, mnogo više nego za Putina, njemu je svakako stalo da spreči ove dve zemlje da idu ka Zapadu, pogotvo kako su te dve države, zajedno sa Ukrajinom, dobile onaj prekoredni status država kandidata za ulazak u EU i od tada se pojačava taj mini front na kome se direktno sučeljavaju interesi Rusije i Zapada. Moldavija je čak prešla jedan neobičan put za tih godinu dana, od države kandidata, do toga da EU preti sankcijama, jer je tamo izglasan kontroverzan zakon o stranim agentima. Dakle, sve nevladine organizacije koje imaju preko 20% finansiranja iz inostranstva, moraju da se registruju pod formulom agenti stranih interesa. To je kopija onoga što Rusija radi tim organizacijama, to je represija, i to je izazvalo veliko nezadovoljstvo u Briselu i Vašingtonu.