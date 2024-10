Rat u Ukrajini se ne može dobiti Planom pobede koji je predložio ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban.

- Sa ovim možemo samo da izgubimo, a Mađarska neće biti deo toga - rekao je on za javni servis Košut radio.

Orban je istakao da je EU podeljena na dve grupe po pitanju rata: "tu smo mi i ostali".

- Mađarska je na početku rata rekla da neće učestvovati u ratnim naporima, dok su ostale zemlje EU u tome. EU se ponaša kao zaraćena strana - rekao je Orban i dodao da je Mađarska na početku jasno stavila do znanja da je to pogrešna strategija.

Istakao je da se ovaj rat ne može dobiti i da su neophodni pregovori.

- Sada, ostalih 26 zemalja EU začuđeno slušaju da predsednik Zelenski ima Plan pobede. Zašto, šta je imao do sada? Ono što su do sada imali za plan ispostavilo se kao plan za poraz, a oni sada pokušavaju da to zamene planom pobede - rekao je Orban i ponovio da Mađarska u tome neće učestvovati.