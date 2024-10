- Sinvar je oličenje zla. To je čovek koji je odgovoran za planiranje terorističkih napada, otmica i ubistava. On je simbol terorizma, čovek koji se nije libio da koristi nevine civile i decu kao štitove kako bi se zaštitio od napada. Pitanje je šta će biti sa taocima nakon ove likvidacije. Mene je strah za taoce, da li će Hamas rešiti da ode na taj korak jer je ovo već druga likvidacija u kratkom vremenskom roku njihovih vođa. Da li će se usuditi da sada ubije sve taoce, snimi to i baci ih u pustinju. Što se tiče smrti Sinvara, to je svakako veliki udarac za Hamas, ali to ne znači da će Hamas nestati. Terorističke organizacije funkcionišu tako da kada jedan lider padne, na njegovo mesto dolazi deset novih. Međutim, ono što je zaista važno naglasiti je da Hamas koristi užase ovog rata za radikalizaciju novih generacija. To su ljudi koji su odrasli u mržnji i nasilju, i oni će biti ti koji će nastaviti ovaj ciklus nasilja. Tako da, dok god postoji takvo okruženje, novi vođe će se javljati i borba će se nastaviti - izjavila je Obradovićeva.