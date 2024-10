- Nakon tuširanja s njim, ostali profesionalci izašli bi odande i rekli: "O moj Bože, to je neverovatno" - rekao je.

- Na dan izbora ne želimo da žalimo za onim što smo mogli da učinimo sledećih 17 dana - rekla je grupi od oko 300 birača koji su planirali da se zajedno upute do mesta prevremenog glasanja.

Kamalina sledeća odrednica bila je Atlanta u Džordžiji, na skupu s još jednom muzičkom ikonom, Ušerom, koji je uzeo odmor od trodnevne koncertne turneje u tom južnom gradu kako bi pozvao birače da idu od vrata do vrata i angažuju komšije i prijatelje da glasaju.

- Svaki poziv je bitan. Svaki razgovor je bitan. Sve to čini razliku u zatvaranju ove trke... Sve što učinimo u sledećih 17 dana uticaće na budućnost naše dece, naših unuka, ljudi koje volimo najviše - rekao je.

- On je to nazvao "tkanjem". Ali mislim da ćemo mi ovde to nazvati besmislicom.