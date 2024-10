To navodi izraelski list Džeruzalem post koji objašnjava da je susret Haris sa studentima održan prošlog četvrtka i da je ona pritom tvrdnju jednog od njih iznetu o tom genocidu okarakterisala kao nešto što je "realno" ili nešto što se "stvarno dešava".

- Slušajte, ono o čemu on priča, to je realno. To nije tema zbog koje sam danas ovde, ali je nešto što se stvarno dešava i ja poštujem njegov stav - ocenila je Haris.