Bivši francuski ministar spoljnih poslova Bernar Kušner osudio je danas "nesrazmeran rat" Izraela u Pojasu Gaze, smatrajući da to izaziva antisemitizam u Francuskoj.

"Kako da ne budemo antisemitski nastrojeni kada vidimo štetu koju je napravila izraelska vojska? Pogledajte Gazu, to je polje ubistava, katastrofe", rekao je Kušner novinarima Prema njegovim rečima, palestinski pokret Hamas je 7. oktobra 2023. godine napao izraelsko tlo.

"To je me revoltiralo. Ali osvetiti se sa 40.000 mrtvih, ako je taj broj tačan", upitao je Kušner i dodao da nije normalno biti antisemita zbog rata u Gazi, ali da to kod nekih ljudi izaziva baš takvu reakciju.