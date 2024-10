CNN nije objavio kopije dokumenata niti ih citira. Njihov izvor rekao im je da je pokrenuta istraga ko je imao pristup dokumentu Pentagona koji je procurio. To je standardni postupak; svako takvo curenje automatski pokreće istragu FBI-a zajedno s Pentagonom i američkim obaveštajnim agencijama. Američki zvaničnici pokušavaju da utvrde izvor curenja i koliko bi to moglo biti štetno, piše The New York Times.