- Kada ignorištete terorizam, onda dođete do one poruke danas mi, sutra vi. I to je činjenica koju je Izrael razgolitio pred celim svetom. Izrael je srušio američki birokratski mit o deeskalaciji, dakle glupost koju deo američkih birokrata forsira o stalnoj eksalaciji i kako to treba sprečiti kako u Ukrajini, tako i na Bliskom Istoku, Izrael je pokaza ništa drugo osim da je to glupost. Kada sve to pogledate, shvatite da je surovo i iskreno savezništvo jedina garancija geopolitičkog opstanka. Vidite da je članstvo UN bezvredno, brigade UN u južnom delu Libana su naoružane teškom artiljerijom i ne mogu ništa da urade, ali mogu da posluže kao paravan za terorizam.