POGINULO SEDAM TINEJDŽERA SPORTISTA: "Ne postoje reči koje mogu opisati bol..."
Devet osoba poginulo je danas kada se kombi kojim su putovali sudario sa kamionom na jugu Brazila, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi Rojters.
Sedam žrtava bili su tinejdžeri iz veslačkog tima iz Pelotasa, iz države Rio Grande do Sul, koji su se vraćali sa takmičenja u Sao Paulu kada se nesreća dogodila kasno sinoć u Guaratubi, u državi Parana.
Prema navodima brazilske federalne saobraćajne policije, samo je jedan od deset putnika u kombiju preživeo, a u pitanju je 17-godišnji veslač.
Policija je navela i da je vozač kamiona, 30-godišnji muškarac, zadobio lakše povrede.
Predsednik Luiz Inasio Lula da Silva izjavio je saučešce porodicama žrtava putem društvene mreže "X".
"Ne postoje reči koje mogu opisati bol zbog gubitka deteta ili unuka. Bol je nepopravljiva", napisao je Lula da Silva.
