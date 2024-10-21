Devet osoba poginulo je danas kada se kombi kojim su putovali sudario sa kamionom na jugu Brazila, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi Rojters.

Sedam žrtava bili su tinejdžeri iz veslačkog tima iz Pelotasa, iz države Rio Grande do Sul, koji su se vraćali sa takmičenja u Sao Paulu kada se nesreća dogodila kasno sinoć u Guaratubi, u državi Parana.

Prema navodima brazilske federalne saobraćajne policije, samo je jedan od deset putnika u kombiju preživeo, a u pitanju je 17-godišnji veslač.

Policija je navela i da je vozač kamiona, 30-godišnji muškarac, zadobio lakše povrede.

Predsednik Luiz Inasio Lula da Silva izjavio je saučešce porodicama žrtava putem društvene mreže "X".

"Ne postoje reči koje mogu opisati bol zbog gubitka deteta ili unuka. Bol je nepopravljiva", napisao je Lula da Silva.

(Kurir.rs/Reuters)

Ne propustitePlanetaPREDSEDNIK BRAZILA OTKAZAO DOLAZAK NA SAMIT BRIKS-a: Doživeo nezgodu u kući, lekari mu zabranili da ide na dug put
-lula-da-silva-ap-eraldo-peres.jpg
PlanetaMARIJA OBEZGLAVILA SINA (6) U SATANISTIČKOM RITUALU: Policija izrešetala ženu monstruma 14 puta, dete vrištalo u agoniji "Mama, volim te... Upomoć, umreću"
GetOriginalImageById.jpg
PlanetaŽENA VRIŠTALA I PREKLINJALA ZA POMOĆ: Čistila prozore, pa se okliznula sa 16. sprata zgrade! (VIDEO)
žena.jpg
PlanetaREKAO IM DA GA ZOVU "LISICA" Kul Britanac momcima dao jahtu da je prevezu iz Brazila u Evropu, nije im rekao za 1,2 tone kokaina! Priča dobila neverovatan OBRT!
lisica.jpg