Devet osoba poginulo je danas kada se kombi kojim su putovali sudario sa kamionom na jugu Brazila, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi Rojters.

Sedam žrtava bili su tinejdžeri iz veslačkog tima iz Pelotasa, iz države Rio Grande do Sul, koji su se vraćali sa takmičenja u Sao Paulu kada se nesreća dogodila kasno sinoć u Guaratubi, u državi Parana.

Prema navodima brazilske federalne saobraćajne policije, samo je jedan od deset putnika u kombiju preživeo, a u pitanju je 17-godišnji veslač.

Policija je navela i da je vozač kamiona, 30-godišnji muškarac, zadobio lakše povrede.

Predsednik Luiz Inasio Lula da Silva izjavio je saučešce porodicama žrtava putem društvene mreže "X".